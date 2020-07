Homem detido em Vila do Bispo por agredir mulher e incendiar-lhe o carro

Indivíduo ficou sujeito a apresentações periódicas no posto policial da área de residência.

O Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Portimão da Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve na terça-feira, dia 28 de julho, um homem de 42 anos por violência doméstica no concelho de Vila do Bispo.

«Na sequência de uma investigação relativa a um caso de violência doméstica, em que o suspeito terá agredido e ameaçado a vítima, sua mulher de 52 anos, e familiares, tendo inclusivamente incendiado a sua viatura, foi dado cumprimento a um mandado de detenção fora de flagrante delito», explica a autoridade.

As agressões terão tido início «no final do ano de 2019, tendo vindo a intensificar-se até agora».

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Lagos, tendo-lhe sido aplicadas as medida de coação de apresentações semanais no posto policial da área de residência, proibição de contacto com a vítima com recurso a vigilância eletrónica, proibição de adquirir qualquer tipo de arma de fogo e ainda obrigatoriedade de frequentar o programa para agressores de violência doméstica.