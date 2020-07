Homem detido em Loulé por violar e bater na ex-companheira

Indivíduo planeava «atentar contra a vida da vítima».

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul, procedeu ontem, segunda-feira, 27 de julho, à identificação e detenção de um homem, residente no concelho de Loulé, com 32 anos de idade, por fortes indícios da prática dos crimes de violação e violência doméstica sobre a ex-companheira.

Os factos em investigação «terão ocorrido ao longo de dois anos, no decurso de um relacionamento amoroso pautado por episódios recorrentes de violência doméstica e agressões sexuais».

O ciclo de violência apenas teve o seu termo «após a denúncia dos factos, tendo a pronta intervenção das autoridades impedido um plano que o ora detido havia posto em marcha para atentar contra a vida da vítima, por meio do uso de arma de fogo».

«As ideações homicidas emergem após a resolução da vítima em romper a relação e deixar o lar, procurando abrigo em casa de terceiros, decisão com a qual o suspeito não se conformou», explica a autoridade judiciária.

As agressões físicas, psicológicas e sexuais verificavam-se no interior da residência do casal, em ambiente totalmente controlado pelo suspeito. O conjunto de diligências realizadas pela PJ permitiu a recolha «de relevantes elementos probatórios». A direção do inquérito está a cargo do Ministério Público de Loulé.