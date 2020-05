Homem detido em Loulé por bater na mãe para obter dinheiro

GNR deteve o homem «fora de flagrante delito».

A Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Faro, deteve ontem, quinta-feira, dia 28 de maio, um homem de 52 anos, suspeito da prática do crime de violência doméstica, no concelho de Loulé.

Após investigação relacionada «com um caso de maus-tratos a uma idosa, de 78 anos, mãe do suspeito que era agredida física, psicológica e verbalmente, com o intuito de obter dinheiro», os militares da Guarda cumpriram um mandado de detenção «fora de flagrante delito, que culminou na detenção do suspeito».

O detido, com antecedentes criminais por roubo e tráfico de estupefacientes dos quais resultaram condenações, foi presente ao Tribunal Judicial de Faro, onde lhe foram aplicadas «as medidas de coação de apresentações periódicas no posto policial da área de residência, proibição de aproximação e contactos com a vítima e sujeição a tratamento de alcoolismo».