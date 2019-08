Herman José é a estrela maior na noite do Banho 29 de Lagos

Evento ocorre anualmente a 29 de agosto no Cais da Solaria e na Praia da Luz, apresentando uma oferta cultural diversificada e uma atuação de Herman José.

A estrela do cartaz atua no Cais da Solaria às 22h30, tendo em mãos a missão de cantar e animar o público «com o seu humor e música tão característicos».

«Neste imperdível one man show, o hilariante Herman José invocará carismáticas personagens da sua longa carreira no entretenimento», revela o município lacobrigense.

Mas há mais para ver e fazer neste dia: a partir das 10h30, o Centro de Estudos de Lagos irá fazer uma viagem no tempo com uma Recriação Histórica do Banho 29 ao longo da Avenida dos Descobrimentos e Praia da Batata, onde os participantes irão animar o público com as suas vestes antigas, haverá um piquenique com produtos regionais e uma simulação do Banho.

E o Cais da Solaria recebe a festa logo a partir das 20 horas, com um espetáculo pelo Rancho Folclórico de Odiáxere. Às 21h30, terá lugar o tradicional Concurso de Trajes de Banho Antigos que, anualmente, recorda os tempos dos antigos banhos de 29 de agosto e premeia as vestes mais autênticas e criativas.

Ao longo do evento, não vão faltar os petiscos, os doces regionais e a animação circulante na praia que incluei Mimos Banhistas, uma Sereia Alada e Personagens Iluminadas em Andas.

Já na Praia da Luz, o Clube Recreativo, Cultural e Desportivo Luzense vai oferecer uma festa de celebração do Banho 29 que começa às 21h30 e durará até às 3h00, com animação musical de Humberto Silva, DJ Toby One e The Cuban Brothers.

Com base numa forte tradição histórica de caráter popular, o Banho 29 surge como um dos principais eventos do concelho de Lagos, com uma programação que decorre na cidade e na freguesia da Luz.

Na velha crença popular, acreditava-se que o banho da noite de 29 de agosto valia por 29 purificantes banhos e que permitia afastar o Diabo à solta durante o dia.

A população aproveitava essa tradição folclórica para festejar o final do verão com comes e bebes e muita animação. Para eternizar essa velha tradição de Lagos, o município promove todos os anos a celebração do Banho 29.