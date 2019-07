Heather Small atua no Pine Cliffs Summer Night em Albufeira

O «Pine Cliffs, a Luxury Collection Resort» recebe no dia 2 de agosto, sexta-feira, a vocalista do grupo musical dos anos 90, M People, que eternizou grandes êxitos como «Moving On» ou «Search For The Hero».

Este concerto marca a segunda edição da Pine Cliffs Summer Night, que tem início às 19h00 com cocktail e entretenimento, seguida de jantar e concerto de Heather Small.

A festa continua pela noite dentro com o after party e atuação de DJ ao vivo, num palco com vista para o Oceano Atlântico e a para a falésia algarvia.

Em paralelo, e para que os pais possam aproveitar ao máximo, o Pine Cliffs Resort promove ainda a Porto Pirata Summer Event entre as 19h00 e as 00h30. Para além de um jantar no Jardim Colonial, os mais novos podem ainda contar com uma agenda repleta de muita diversão: jogos de consola, pinturas faciais, sessões de cinema, jogos e até uma mini discoteca.

As reservas para a Porto Pirata Summer Event estão disponíveis até 31 de julho por 50 euros.

Os bilhetes já estão à venda na FNAC, bem como na receção e no Concierge do Pine Cliffs Resort, por 225 euros.

As reservas podem também ser feitas através do e-mail [email protected]. Mais informações podem ser consultadas no website oficial do Pine Cliffs.