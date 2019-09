Habitação de Muçulmanos e Cristãos na Idade Média debatida em Loulé

«O Documento que se segue», rubrica regular do Arquivo Municipal de Loulé, apresenta no próximo sábado, 28 de setembro, às 15h00, a conferência «Habitar o Extremo Sul de Portugal na Idade Média: a casa comum e as atividades domésticas de Loulé, entre Muçulmanos e Cristãos», por Manuel Sílvio Conde.

A partir de fontes escritas, iconográficas e arqueológicas, olha-se e reflete-se sobre as casas comuns e as formas de habitar, muçulmanas e cristãs, urbanas e rurais, que encontramos em Loulé e noutros locais do Algarve e sul do Alentejo.

Observam-se os espaços arquitetónicos, as suas morfologias e materialidade. Analisam-se recheios de casas, móveis e artefactos domésticos, num esforço de entender os usos sociais desses espaços.

Apesar da distinta natureza das fontes empregues para o estudo da casa islâmica e da casa cristã, das suas imensas lacunas e da desigualdade das informações que ministram, olha-se a casa como imagem de uma cultura e, nesse sentido, pretende-se também avaliar o que de mais relevante terá mudado nos espaços domésticos entre o Islamismo e a Cristandade.

Manuel Sílvio Conde é professor da Universidade dos Açores, aposentado. Investigador Integrado do IEM – Instituto de Estudos Medievais da Universidade Nova de Lisboa, é autor dos livros «Tomar medieval. O espaço e os homens» (1996); «Horizontes do Portugal medieval. Ensaios históricos» (1999); «Uma paisagem humanizada. O Médio Tejo nos finais da Idade Média» (2 volumes, 2000); «O hospital medieval do Espírito Santo e a assistência caritativa portuguesa» (2004) e «Construir, habitar: a casa medieval» (2011).

Editor e coeditor de diversas obras, Manuel Sílvio Conde tem participado em encontros científicos, nacionais e internacionais.