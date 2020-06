«Há verão» com muita brincadeira para as crianças de Albufeira

Novo programa promete muitas atividades ao ar livre.

As crianças do 1º ciclo da rede pública do concelho de Albufeira terão um verão «com muita brincadeira à disposição», através do programa intitulado «Há Verão».

No programa estarão as danças, jogos de água, jogos tradicionais, mexe e brinca, pequenos artistas, cross fit Kids, oficinas de cinema, artes, imagem, bem crescer e cinema, tudo para que «os mais pequeninos possam passar umas férias de verão divertidas e adquiram novas competências com todas as medidas de segurança».

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, sublinha que «para além da oportunidade que se proporciona às crianças de brincarem, vivenciarem experiências diferentes das vividas em período de isolamento e adquirirem hábitos de vida saudável, o programa visa dar uma resposta efetiva aos encarregados de educação que já se encontram a trabalhar».

O novo programa «Há Verão» vem substituir o anterior «Educação no Verão» que este ano, devido à COVID-19, assume características excecionais e temporárias, com atividades adequadas ao período que estamos a viver e todas as medidas de segurança indicadas pela Direção-Geral de Saúde.

A iniciativa dirige-se a crianças que se encontrem a frequentar as escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico de Albufeira ou fora deste, desde que os alunos residam no concelho. As inscrições decorrem exclusivamente online a partir de hoje e até ao próximo dia 22 de junho, segunda-feira, aqui.

No mesmo link poderão ser consultadas as respetivas normas de funcionamento e a documentação necessária a apresentar. Em caso de dúvidas no momento de inscrição, os interessados devem ligar para o 289 599 687, 289 599 689 ou 289 599 691.

O projeto irá decorrer de 29 de junho a 28 de agosto, em todas as freguesias do concelho, sendo que este ano, excecionalmente e devido à pandemia, irão ser privilegiadas as atividades ao ar livre apenas no recinto dos diversos estabelecimentos de ensino onde se realiza o programa, nomeadamente ATL/EB 1,2,3 da Guia, ATL/EB 1 dos Caliços/ATL/EB 1 de Ferreiras/Centro Educativo do Cerro do Ouro e ATL/EB 1 de Olhos de Água.

O programa decorre de segunda a sexta-feira, entre as 8h30 e as 17h30, com as atividades a realizarem-se em três períodos de três semanas, de acordo com as seguintes datas: 1º período – 29 de junho a 17 de julho; 2º período – 20 de julho a 7 de agosto e 3º período – 10 a 28 de agosto.