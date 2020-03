Há bancas disponíveis no Mercado Municipal de Portimão

Sessão de hasta pública para encontrar novos «donos».

A Câmara Municipal de Portimão realiza, no próximo dia 20 de março, sexta-feira, uma hasta pública para atribuição do direito de exploração de dois módulos no Mercado da Avenida São João Deus.

A sessão terá lugar no edifício dos Paços do Concelho, a partir das 10h00, destinando-se ambos os espaços à comercialização de produtos alimentares e hortofrutícolas, bem como à venda de produtos de artesanato regional algarvio ou de autor.

Os interessados nesta hasta pública podem consultar ou requerer o respetivo processo, assim como efetuar inscrição até ao próximo dia 17 de março, no 1º piso do Mercado Municipal, Avenida São João de Deus, de segunda a sexta-feira, entre as 9h30 e as 12h30 e das 14h00 às 16h30.

O programa do procedimento está disponível na página oficial do município, podendo também ser consultado no 1º piso do Mercado.