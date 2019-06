O espanhol, da Union WCC, venceu a jornada dupla que inaugurou, no passado fim de semana, a nova pista de BMX da Cidade Europeia do Desporto 2019.

O corredor espanhol foi o melhor nas corridas de sábado e de domingo na categoria de homens com mais de 19 anos. No sábado teve como principal opositor Hugo Martins (Team BMX Quarteira), enquanto o segundo classificado no domingo foi Jaime Airosa (BMX Águias de S. Gabriel Bike Point).

Quando estão disputadas seis das dez rondas pontuáveis para a Taça de Portugal, Hugo Martins segue no topo do ranking, com 63 pontos, mais um do que Jaime Airosa. O terceiro, com 47 pontos, é Carlos Rosado (Clube Bicross de Portimão).

Já nas femininas com mais de 15 anos, Jéssica Conceição (Núcleo de Bicross de Setúbal/Knowledge Inside) venceu as duas rondas, assumindo desta forma o comando da geral da Taça, com 34 pontos. Catarina Veríssimo (Team BMX Quarteira) é a segunda da geral, com os mesmos pontos da primeira classificada.

Gabriel Teixeira (Team BMX Quarteira) ganhou as duas corridas deste fim de semana na categoria de juniores, mas o topo da Taça de Portugal continua entregue a André Ribeiro (Núcleo de Bicross de Setúbal/Knowledge Inside). O cadete Renato Silva (Team BMX Quarteira) ganhou as seis etapas da Taça de Portugal já realizadas e domina a classificação geral.

As contas estão muito mais repartidas em juvenis. No sábado impôs-se Bernardo Rocha (Núcleo de Bicross de Setúbal/Knowledge Inside), no domingo triunfou Edi Barradas, da mesma equipa, mas o primeiro da geral é Dmitriy Popyk (Team BMX Quarteira).

João Fidalgo domina a geral master, depois de vencer todas as rondas já realizadas, apresentando o mesmo desempenho em cruiser. O Núclero Bicross de Setúbal está à frente da geral coletiva.