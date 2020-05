O Grupo finlandês Pontos, proprietário e promotor do Ombria Resort, em Loulé, vai investir cerca de 30 milhões na construção das Villas Alcedo, um conjunto de 12 moradias isoladas de luxo.

Localizadas num terreno contíguo ao do hotel Viceroy at Ombria Resort, (que está em construção desde dezembro de 2019), estas moradias serão construídas em lotes individuais de 1700 a 3300 metros quadrados (m²).

Com áreas totais de construção compreendidas entre os 387 e os 569 m², as Villas Alcedo podem ter entre três a sete quartos, piscinas aquecidas, elevador, açoteia, garagem para três carros e amplos jardins com vista para o campo de golfe do Ombria Resort.

As Villas Alcedo vão ser construídas uma a uma ao gosto de cada cliente e entregues chave-na-mão.

Estas moradias são puramente residenciais e são vendidas em planta com um projeto aprovado, o que permite flexibilidade a cada comprador para construir uma moradia cujo design interior e acabamentos podem ser personalizados e adaptados às suas preferências.

O início da construção da primeira villa está previsto para este verão e os preços começam nos 2,5 milhões de euros (mobília não incluída).

O design, da responsabilidade do gabinete de arquitetura português, PROMONTORIO, garante que cada casa terá a sua individualidade e ao mesmo tempo que se integra num conceito comum: uma casa portuguesa contemporânea de inspiração tradicional que combina com a paisagem.

Os proprietários poderão tratar da manutenção e alugar as suas próprias casas independentemente, ou contratar a manutenção e gestão de arrendamento com o Ombria Resort, que assegurará todos esses serviços através do operador do hotel, a Viceroy Hotels & Resorts.

Os proprietários destas moradias terão também acesso e privilégios na utilização das instalações do hotel Viceroy e do campo de golfe do Ombria Resort.

Os 30 milhões de investimento na construção das Villas Alcedo são uma parte dos 100 milhões que estão a ser investidos até 2022 pelo Grupo Pontos na primeira fase do Ombria Resort.

Nesta primeira fase estão incluídos o hotel de 5 estrelas Viceroy at Ombria Resort (com seis restaurantes, piscinas, Spa, ginásio, kids club), 65 Viceroy Residences, um Centro de Conferências e um campo de golfe de 18 buracos (já construído e que abrirá ao público ao mesmo tempo que o hotel, no início de 2022).

Julio Delgado, CEO do Ombria Resort, explica que «esta pandemia ofereceu-nos a oportunidade de repensar a maneira como trabalhamos e vivemos. As Villas Alcedo são moradias construídas em espaçosos lotes individuais, situadas acima de um riacho e com vistas panorâmicas para o campo de golfe e paisagem natural circundante».

«O design maximiza as vistas, a privacidade e a exposição ao sol em cada villa. Estas são as casas perfeitas para quem procura segurança e o equilíbrio ideal entre trabalho e vida pessoal».

Até 2030, o Grupo Pontos vai investir um total de 260 milhões de euros ao longo de três fases. Quando todas estiverem construídas, o Ombria Resort será composto por cerca de 380 propriedades, algumas das quais unidades turísticas (apartamentos, moradias geminadas ou em banda e moradias isoladas) e outras residenciais (moradias isoladas).

Terá ainda um vasto conjunto de instalações de lazer e entretenimento, como área para agricultura biológica, apicultura, observatório astronómico, piscinas aquecidas, caminhos/trilhos para passeios pela natureza ou BTT e um clube de praia numa das praias próximas.

A densidade total de construção do Ombria Resort é extremamente baixa, com cerca de 3,5 por cento, o que o torna num dos projetos com mais baixa densidade de construção na Europa.

Localizado a sete quilómetros a norte de Loulé, o Ombria Resort tem por objetivo ser pioneiro de uma nova geração de resorts de baixa densidade de construção, em que a sustentabilidade, o meio ambiente e o apoio à natureza e património local são prioridades.

O empreendimento será um fator de desenvolvimento sustentável, de contribuição para a redução da sazonalidade no Algarve e de novas oportunidades para a população local.