Grupo Pestana abre Pousada Palácio de Estoi renovada

Pousada Palácio de Estoi tem agora a direção de Marco Madaleno e apresenta-se como um refúgio palaciano único no Algarve autêntico.

Acentuar a aura palaciana deste monumento histórico foi o objetivo da ampla intervenção que o Pestana Hotel Group levou a cabo nos meses de suspensão de atividade, na Pousada Palácio de Estoi.

O único «hotel palácio» do Algarve, que integra a exclusiva rede de Small Luxury Hotels of the World, revela-se agora em todo o seu esplendor para proporcionar uma experiência única no sul do país.

Caracterizada pela riqueza arquitetónica e decorativa que resulta da recuperação de um palácio do século XIX, preservando os seus elementos originais, a Pousada Palácio de Estoi tem 63 quartos, jardins de estilo francês, uma piscina exterior com vista para o mar e para a serra, e todas as comodidades do século XXI.

O espaço da recepção passa a localizar-se na antiga Capela que, com a sua estética Luís XV, é dedicada à Sagrada Família.

Numa colaboração com o Museu Municipal de Faro, a antiga recepção receberá uma nova área expositiva que integra um núcleo museológico dedicado à História da região e às suas várias influências: romana, árabe e clássica.

A mistura de estilos Neoclássico, Neorococó e Arte Nova continua visível em cada recanto desta Pousada, incluindo nos Salões, que agora apresentam um mobiliário mais clássico, uma nova paleta de cores que harmonizam com os frescos e duas linguagens distintas nos dois espaços de restaurante, com possibilidade de uso diferenciado para almoços e jantares bem como um novo deck ao ar livre.

Na antiga cozinha do palácio, o Restaurante Visconde apresenta uma cozinha contemporânea regional, garantindo todo o sabor e autenticidade características das Pousadas de Portugal que são também a maior rede nacional de restaurantes de comida tradicional portuguesa. O restaurante funciona apenas por marcação, serviço Take-Away e Room Service.

Os quartos mantêm o conforto de sempre, realçado pela abundante luz natural e a decoração discreta.

Em linha com as orientações das autoridades de saúde, o Pestana Hotel Group implementou um protocolo interno de procedimentos com o objetivo de oferecer as melhores condições de segurança e higiene a hóspedes e colaboradores. A equipa recebeu uma formação rigorosa e a Pousada Palácio de Estoi está certificada com o selo Clean & Safe do Turismo de Portugal.

De forma a permitir um menor contacto pessoal com a equipa e uma grande variedade de novos serviços, a Pestana App tem também novas funcionalidades, como reserva de restaurante, check-in e check-out online, serviços, dicas para descobrir a região e uma oferta ampla de jornais e revistas.

Para famílias, grupos de amigos ou um evento especial há, ainda, a possibilidade de requisitar, em exclusivo, todo o espaço da Pousada Palácio de Estoi para uns dias de verdadeiro relaxamento, num ambiente palaciano e monumental em pleno coração do Algarve.