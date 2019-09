Grupo «Libertas» reforça presença no Algarve com contratação local

Construtora está a colaborar as empresas algarvias Américo Oliveira e Lopes, Maja e IHome.

O Grupo «Libertas» quer reforçar as suas equipas no Algarve de forma a acompanhar o investimento programado para a região.

A crescente expansão do grupo imobiliário no país, e em particular no Algarve, leva a que seja necessário um reforço substancial das suas equipas técnicas locais, que formarão a delegação regional do grupo.

A «Libertas» acredita que esta abertura de vagas vai motivar candidaturas qualificadas de profissionais com currículo na região, nomeadamente diretores de obra e encarregados.

António Gonçalves presidente do conselho de administração da empresa, garante que é política do grupo «formar equipas estáveis e de longo prazo» de forma a responder eficazmente a uma carteira de projetos que assegura a permanência na região durante muitos anos.

«Estamos aqui para ficar», enfatiza o responsável pelo grupo nacional, quando questionado sobre as perspetivas de permanência no Algarve.

Os responsáveis pelo grupo, para além de estarem apostados em recrutar recursos humanos na região, estão a igualmente a privilegiar os fornecedores locais.



A empresa conta com parcerias consolidadas com diversas empresas locais de referência, de que são exemplo as empresas Américo Oliveira e Lopes, a Maja ou a IHome.

António Gonçalves, considera que «esta é uma boa forma de testemunhar a aposta clara e a participação da nossa empresa no desenvolvimento da economia algarvia».

O responsável sublinha ainda que o crescente interesse do grupo na região fica-se a dever aos bons resultados obtidos até ao momento com as perspetivas positivas do mercado local num futuro próximo.

As áreas de atuação do grupo com expressão nacional são, para além da imobiliária, o turismo, as energias renováveis e a agricultura biológica. Todas elas com certificação ambiental ISO14001.

A empresa, regista uma média de construção de 200 alojamentos/ano no Algarve, tem atualmente em desenvolvimento na região a segunda fase do empreendimento Lux Garden, um condomínio de luxo a zona noroeste da capital algarvia, um projeto com 400 fogos em Albufeira e um conjunto de moradias no concelho de Lagoa.



Em carteira estão ainda outros projetos nos concelhos de Tavira e Portimão.