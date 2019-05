Grupo HPA Saúde apresenta o novo Hospital Particular da Madeira (HPM) no Funchal

O Hospital Particular da Madeira (HPM) irá ser apresentado numa cerimónia pública amanhã, dia 17 de maio, às 17 horas, na presença do presidente Regional, do presidente da Câmara Municipal do Funchal e demais entidades.



Esta obra de mais de 40 milhões de euros e 20 mil metros quadrados de área coberta, tem como principais acionistas o Grupo HPA Saúde e acionistas madeirenses, apresentando-se o edifício com uma arquitetura elegante e funcional, não descurando também a sustentabilidade ambiental.



O HPM será a unidade privada mais moderna e diferenciada da Região Autónoma da Madeira disponibilizando mais de 100 camas, Atendimento Permanente 24 horas, uma Unidade da Mulher e da Criança que incluirá Atendimento Permanente Pediátrico e Maternidade, Unidade de Oncologia, Unidade de Cuidados Intensivos, Bloco Operatório com quatro salas, das quais uma é uma sala híbrida com tecnologia avançada para as especialidades de cardiologia, cirurgia vascular, neurocirurgia e inúmeras especialidades médicas e cirúrgicas.



Ao nível dos exames complementares o HPM oferecerá uma cobertura quase total nesse âmbito, com destaque para o moderno laboratório de Análises Clínicas e um centro avançado de Imagiologia, onde a ressonância magnética, a tomografia computorizada, mamografia, ecografia e os RX digitais se apresentam como os equipamentos de última geração do mercado.



O Grupo HPA Saúde opera na saúde privada e no turismo de saúde há mais de 20 anos, tendo sido pioneiro em algumas áreas de intervenção e da tecnologia, contando neste momento com cerca de 2000 colaboradores e mais de 2 milhões de utentes.



Possui várias certificações no âmbito da Qualidade, bem como dois hospitais acreditados na área clínica e da segurança pela mais prestigiada entidade internacional neste domínio: a Joint Commission International.