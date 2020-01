Grupo de Cantares de Odeleite leva Janeiras às povoações da freguesia

Grupo vai percorrer Odeleite com a iniciativa «Vamos Cantar as Janeiras».

As Janeiras são cânticos conhecidos por traduzir o espírito desta quadra natalícia, o espírito de família, e é essa a mensagem que esta iniciativa, a decorrer neste fim de semana, dias 4 e 5 de janeiro, pretende levar às povoações mais isoladas, proporcionando um momento de comunhão e de convívio.

Aproveitando a realização do Mercadinho na Aldeia, no dia 5 de janeiro, o Grupo irá também cantar as Janeiras na Casa de Odeleite, às 10h00, com a especial colaboração da Charola da Mesquita.

Simultaneamente, a iniciativa pretende «reavivar esta tradição oral, um dos domínios mais ricos do Cancioneiro Popular Português e ainda com grande expressividade no Algarve, onde também são conhecidas como charolas», explica a autarquia de Castro Marim.

Nestes cantares encontramos todo o espírito popular e muita criatividade, onde se alternam loas religiosas com quadras populares de louvores e escárnios.

«Vamos Cantar as Janeiras» é uma iniciativa do Grupo de Cantares de Odeleite, Junta de Freguesia de Odeleite e Câmara Municipal de Castro Marim.