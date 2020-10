Grupo Aviludo, empresa líder no sector grossista para hotelaria e restauração, que gerou um volume de negócios de 152 milhões de euros em 2019 chegando a mais de 13500 estabelecimentos e empresas de norte a sul do país foi comprado pela METRO AG.

Através desta aquisição a METRO AG aumenta o seu portfólio, onde já detém a makro, reforçando assim a sua aposta no país e no sector e intensificando a sua estratégia de liderança com a expansão do negócio de distribuição foodservice.

Além da aquisição do negócio operacional, que engloba os centros de produção e distribuição assim como a frota logística, esta transação inclui também o património imobiliário da empresa.

As partes acordaram não divulgar os detalhes financeiros da transação que ainda está sujeita a aprovação por parte das autoridades competentes.

Olaf Koch, CEO da METRO AG, comenta que «no seguimento da aquisição da Pro à Pro, Rungis Express e Classic Fine Foods nos últimos anos, vamos agora através da aquisição da Aviludo expandir a oferta e serviços para os nossos clientes em Portugal, um mercado que consideramos estratégico».

«Graças ao forte posicionamento da Aviludo, reforçamos a presença no país e criamos mais valor para os nossos clientes e para os seus negócios de forma a acelerar também o nosso crescimento», reforça.

Para José Ressurreição, co-fundador e CEO da Aviludo, «Com a METRO AG encontrámos o parceiro ideal para crescer, preservando ao mesmo tempo a fórmula de sucesso da Aviludo e os seus melhores ativos, a cultura de trabalho e as pessoas».

«Em conjunto com a equipa de gestão da Aviludo, estamos satisfeitos com a perspetiva de trabalhar lado a lado com a METRO AG, e em particular com a makro Portugal, para construir uma oferta ímpar para a hotelaria e restauração nacional».

Desde a sua fundação em 1984, o Grupo Aviludo cresceu tornando-se num operador de foodservice com expressão a nível nacional e em diversas categorias.

Atualmente emprega cerca de 850 colaboradores, incluindo uma força de vendas com cerca de 150 profissionais que contactam diariamente os clientes em todo o país.

Em 2019 atingiu um volume de negócios de 152 milhões de euros caracterizando-se pela sua competência e elevado nível de serviço em categorias chave.

A Aviludo oferece aos seus clientes uma grande flexibilidade e fiabilidade na entrega de produtos que vão ao encontro das necessidades individuais dos clientes profissionais e fá-lo através das suas 8 plataformas logísticas, incluindo quatro com capacidade de produção e processamento de carnes, e uma frota com mais de 180 veículos.

Desta forma o Grupo Aviludo é uma excelente adição ao portfólio da METRO em Portugal, que já inclui a makro, e que experienciou nos últimos anos um forte crescimento impulsionado pelo sector de hotelaria e restauração.

A makro Portugal tem 10 lojas e em 2018/19 registou um volume de negócios de 398 milhões de euros, com um dos Net Promoter Scores (NPS) mais elevados do segmento Europa Ocidental.