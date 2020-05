GRATO fez 25 anos e agradece os apoios recebidos numa altura difícil

GRATO – Grupo de apoio aos Toxicodependentes, sediado em Portimão desde 1995, fez 25 anos no dia 26 de abril. Direção agradece os patrocínios que tem recebido «pois só dessa forma tem sido possível ajudar, não só, os utentes, como também, uma franja da população que está cada vez mais fragilizada».

Quando o GRATO iniciou a sua atividade foi, principalmente, com o intuito de encaminhar toxicodependentes para centros de tratamento que preconizassem o Programa Minesota ou dos «12 Passos» como é mais conhecido.

Tendo verificando que uma parte dessa população se encontrava também em situação de sem abrigo, em 2001 iniciou a tarefa de distribuir e de forma sistematizada, na altura para cerca de 10 a 15 pessoas por dia, as refeições confeccionadas, e, em 2003 começou a receber comida do parque escolar do município. Com a situação da pandemia e a declaração do estado de Emergência que levou ao encerramento das escolas, o GRATO voltou a confeccionar nas suas instalações as refeições que depois distribui, atualmente, por cerca de 60 a 70 pessoas por dia.

«Não é sem-abrigo quem quer», diz Joaquim Magalhães, presidente do GRATO, «há muitas outras razões para se ser sem-abrigo. Neste grupo de pessoas encontramos os que fogem da violência doméstica e toda a espécie de abusos, outras que embora tendo o seu trabalho e o seu salario, não ganham o suficiente para suportar os custos da renda da casa, do gás e da luz, e, outros ainda que sofrem de doenças do foro mental, estes últimos cada vez mais desamparados porquanto a saúde mental continua a ser o parente pobre na área da saúde. Junta-se a este cenário – já de si problemático – o consumo de drogas e de álcool».

Joaquim Magalhães, presidente do GRATO, reitera que «ao longo dos 25 anos que desenvolvemos a nossa atividade em Portimão – não obstante atendermos pessoas de todo o Algarve e do país – devemos muito a todos os que nos ajudam a ajudar quem mais precisa. É no momento de crise e de maiores dificuldades, como este que atravessamos, que o verdadeiro caracter da humanidade sobressai nos nossos concidadãos. E também por isso queremos agradecer, não só, aos nossos colaboradores que fazem um trabalho inestimável, mas também, aos empresários locais que ao longo de 25 anos nos têm ajudado», sublinha.

Esta direção só tomou posse em março 2019 e «estes foram recebidos ao longo de 25 anos. Esperamos não ter esquecido ninguém, mas a todos o nosso muito obrigado, pois sem cada um de vós não conseguiríamos ajudar o elevado número de pessoas que todos os dias batem à nossa porta», conclui Joaquim Magalhães, relembrando que o final deste ano e o princípio de 2021 «são muito difíceis para todos nós, e, nesse sentido a Lei do Mecenato permite que o apoio às IPSS tenha contrapartidas interessantes para as empresas pois os empresários poderão ver o seu apoio/donativo dedutível em 140 por cento do IRC. A mensagem é sempre a mesma: ajudem-nos a ajudar», conclui.

Empresas e organizações

A CASA WOW – Imobiliária;

Academia dos Marinheiros de Albufeira;

AMarca – Marketing e Design;

Associação Covid Marafade;

Associação Dar e Acordar – Zero Desperdício;

Atelier de Costura Despontar Encantos;

Banco Alimentar do Algarve;

BitShop;

Câmara Municipal de Portimão;

Casa das Pizzas;

Casa Matias;

Churrasqueira A Cozinha;

Churrasqueira das Cardosas;

Churrasqueira Guerreiro;

Clínica dos Tinteiros;

Copitrês;

Dança Mais;

Delícias de Portimão;

Escolas do Município de Portimão

Eurodocepão;

Gráfica Central Algarvia;

Grupo de costureiras «Agulhas Marafadas»;

Hotel Algarve;

Hotel Júpiter;

IEFP;

Ild Song Portugal;

Junta de Freguesia de Portimão;

Loja dos Caracóis;

Mel & Canela;

Mercearia Bio;

Mini-Mercado da Pedra Mourinha;

Mundo do Café;

My Dinamic – Insufláveis;

O Pão da Manuela;

Panificadora Portimonense;

Pastelaria Algarve;

Pastelaria Signos;

Pernod Ricard Portugal;

Petisqueira Os Moinhos;

Pizzaria La Dolce Vita;

pizzaria La Gioconda;

Portitours;

Refrisete;

Restaurante A Tocha;

Restaurante Ikon;

Restaurante JJ25;

Restaurante O Chefe Silvestre;

Segurança Social;

Supermercado Continente;

Supermercado Elimar;

Supermercado Intermarché;

Supermercado Jumbo;

Supermercdo O Rossio;

Talho Alves e Águas;

Talho Avenida;

Talho Paulo Zé;

The Goodwill Charity;

Pessoas e artistas

Adelino Aderneira;

Artur Fonseca;

Aurora Santos;

Fátima Cachão;

Fernando Gião;

Fernando Guimarães;

Joaquim Matias;

Lina Cardoso;

Paula Zalubnik;

Pedro Costa;

Aos fadistas Conceição Fernandes, Fátima Martins, Generosa Cerdeira, Mário Jorge Neves, Ondina Santos, Rita Luz, e à acordeonista Fernanda Gonçalves; ao grupo musical Amigos dos Montes; Rádio Costa D´oiro; Rádio Alvor FM; Rádio Solar FM e Cultugarve.