Grande espetáculo Cavalgarve encerra magia da FATACIL Equestre

Com um programa diverso e ambicioso, a FATACIL Equestre tem vindo a granjear o seu próprio público que enche todas as noites as bancadas ou mesmo qualquer lugar disponível à volta do picadeiro.

Uma produção cuidada e uma escolha de artistas de gabarito internacional, são a fórmula que atrai ano após anos, mais e mais público ao recinto, que em futuras edições aumentará a sua capacidade, indo ao encontro das ambições da organização.

A noite Ibérica, que decorreu no na sexta-feira, dia 22 de agosto, juntou músicos, bailarinas, cavalos e cavaleiros dos dois países num espetáculo em que ninguém arredou pé, brindando no final os artistas com estrondosos aplausos em sinal do seu agradecimento pela noite por estes oferecida.

Alvaro Teba, campeão de Espanha de Doma Vaquera, Miguel Fonseca, campeão europeu de equitação de trabalho, Manuel Veiga, cavaleiro de primeira água e representante da mais importante coudelaria portuguêsa (Casa Veiga) e ainda a estrela internacional de doma de cavalos em liberdade, Paco Martos, foram alguns dos exímios executantes que abrilhantaram essa irrepetível noite.

Mas, como a feira ainda não terminou, a FATACIL Equestre promete para os derradeiros dias, um programa recheado de surpresas.

Hoje, sexta-feira, dia 23, haverá um lição ao vivo de Manuel Veiga, estágios com consagrado mestre Francisco Cancela de Abreu, batismos equestres gratuitos todas as tardes pelas 19 horas e o grande espetáculo Cavalgarve que inclui a performance Simbiosos de Paco Martos e os seus cavalos em liberdade, são a receita para terminar em beleza a 40ª edição da FATACIL.

Já no palco principal, as próximas atuações prometem presentear os visitantes da FATACIL com aquilo que tem vindo a tornar a 40ª Edição numa edição impar, com qualidade, diversidade musical e atuações de artistas portugueses.

Jorge Palma (23 de agosto), Mariza e Orquestra Clássica do Sul (24 de agosto), e Richie Campbel (25 de agosto), serão a par dos cerca de 800 expositores permanentes, e dos visitantes diários, os protagonistas de três dias que se esperam inesquecíveis.