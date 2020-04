Governo visita laboratórios do Algarve que fazem testes à COVID-19

O governo visita amanhã, dia 1 de abril, às 11h00, os laboratórios do CBMR, da Universidade do Algarve, membro do Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve (ABC) que estão a fazer testes à COVID-19.

A visita acontece no dia em que todos os utentes e funcionários dos lares do Algarve passam a ser rastreados, sendo as colheitas analisadas nestes laboratórios.

A Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, e a Secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Jamila Madeira, vão visitar também o call center da Linha SNS24 a funcionar em Faro com os estudantes de Medicina da Universidade do Algarve, bem como o centro de colheitas COVID-19 criado junto ao Estádio do Algarve. Medidas implementadas pela Região no combate à pandemia.

A visita acontece no dia em que todos os utentes e funcionários dos lares do Algarve passam a ser rastreados, sendo as colheitas analisadas nestes laboratórios.