Gospel Collective sobem ao palco no concerto de Natal de Olhão

Igreja Matriz da cidade acolhe, como todos os anos nesta época festiva, o tradicional Concerto de Natal do concelho.

Neste ano, o momento musical acontece na noite de 14 de dezembro, sábado, às 21h00, com o grupo Gospel Collective.

Como o próprio nome indica, este é um grupo de música gospel, dirigido pela cantora e maestrina Anastácia Carvalho e composto por cerca de 50 elementos.

Oriundo de Lisboa, alberga cantores profissionais e amadores de diferentes áreas musicais e nacionalidades dentro da lusofonia, com intérpretes «de mérito reconhecido».

O coro tem membros com idades compreendidas entre os 20 e os 60 anos, reunindo experientes cantores das áreas do jazz, soul, rock, afrobeat, hip-hop, pop, reggae e funk, que em comum têm a paixão pela música espiritual negra e a vontade de, através da oração cantada, proporcionar espetáculos inigualáveis.

O repertório do Gospel Collective começou por ser baseado no cancioneiro gospel afro norte-americano, os espirituais negros e também new/urban gospel, mas hoje também se debruça sobre o afrogospel, ouvindo-se do coletivo canções em inglês, português ou swahili, desde os espirituais negros Amazing Grace ou No more my Lord, aos tradicionais Happy Day, Swing Low, Oh When the Saints passando também pela soul Say a Little Prayer for You e terminando no urban gospel, através de temas dos aclamados compositores Kirk Franklin, Fred Hammond ou Kurt Karr.

Os Gospel Collective prometem, em Olhão, «um concerto de Natal de grande cariz espiritual numa das épocas mais especiais do ano, mas onde também não faltarão sentimentos como a alegria, a paz e a união».

O concerto é organizado pelo município de Olhão.