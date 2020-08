GNR termina festa ilegal com mais de 200 pessoas em Almancil

Evento foi promovido nas redes sociais e contava com diversos artistas convidados.

A Guarda Nacional Republicana cessou no domingo, dia 16 de agosto, uma festa ilegal com mais de 200 pessoas em Almancil.

Após diversas denúncias a informar a realização de uma festa privada, os militares da Guarda realizaram diligências com vista a averiguar a localização do evento, para proceder à fiscalização da festa.

O evento foi amplamente divulgado pela empresa organizadora nas redes sociais, sendo a entrada exclusiva a clientes com reserva de mesa e a localização transmitida apenas 12 horas antes do seu início, contando com diversos artistas convidados.

Os promotores foram previamente alertados pela GNR para as medidas em vigor devido à pandemia COVID-19 e advertidos para não realizarem a festa. Para além disso, foi solicitado um parecer à Autoridade de Saúde, que foi negativo, por não estarem salvaguardadas todas as medidas preventivas, de proteção e segurança exigíveis para um evento daquele género.

Não obstante, os organizadores prosseguiram com o evento, tendo os militares da GNR chegado ao local e terminado imediatamente com o mesmo, ordenando a todas as pessoas que abandonassem o local.

Para além disso, como o evento não dispunha de Licença Especial de Ruído emitida pela Câmara Municipal de Loulé, foi elaborado um auto de contraordenação.

A operação contou com o reforço do Grupo de Intervenção e Ordem Pública (GIOP) e do Grupo de Intervenção Cinotécnico (GIC). Os organizadores do evento foram identificados e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Loulé.