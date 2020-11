GNR resgata abutre que «passeava» pelas ruas de Albufeira

Animal atacou uma pessoa.

O Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) da GNR de Albufeira procedeu na terça-feira, dia 3 de novembro, ao resgate de um abutre-fouveiro (Gyps fulvus), após uma denúncia dar conta da presença do animal na via pública, tendo atacado uma pessoa que se encontrava numa esplanada.

Os militares localizaram o espécime e consumaram a sua captura, entregando-o ao Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), a Autoridade CITES em Portugal.

Também conhecido pelo nome de grifo, o abutre-fouveiro chega a medir até um metro de comprimento e 2,7 metros de envergadura, pesando entre seis e 12 quilos. É um espécime protegido internacionalmente, de acordo com a Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Silvestres Ameaçadas de Extinção (CITES).

Em Portugal, as principais colónias situam-se no Parque Natural do Douro Internacional, no Parque Natural do Tejo Internacional e nas Portas de Ródão, também existindo alguns exemplares na Serra de São Mamede, mais a sul.