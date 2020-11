GNR deteta 96 infrações de campistas e caravanistas em Vila do Bispo

GNR de Portimão realizou na terça-feira, dia 3 de novembro, várias ações de fiscalização de combate ao caravanismo ilegal e campismo selvagem, no concelho de Vila do Bispo, com especial incidência no Parque Natural do Sudoeste Alentejo e Costa Vicentina.

Nestas ações de fiscalização foram detetadas 96 infrações por campismo selvagem, bem como autocaravanismo e estacionamento ilegal em locais não permitidos.

A operação foi realizada com o intuito de mitigar atividades de campismo selvagem e caravanismo ilegal no período noturno, contando com o reforço do Destacamento de Intervenção (DI) de Faro e do Destacamento de Controlo Costeiro (DCC) de Portimão, em colaboração com a Direção Regional da Conservação da Natureza e das Florestas do Algarve e com a Polícia Marítima de Lagos, contando ainda com o apoio dos Bombeiros Voluntários da Vila do Bispo.

O campismo e caravanismo selvagem é um problema identificado e que, segundo a GNR, «leva a uma ocupação excessiva e desordenada de espaços públicos, zonas costeiras e áreas classificadas por autocaravanas e similares, com consequências negativas na paisagem, no ambiente, no ordenamento do território e na saúde pública».