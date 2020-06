GNR detém traficante em Quarteira com mais de 550 doses de droga

Processo soma ainda mais dois arguidos.

O Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Loulé da Guarda Nacional Republicana (GNR), deteve no sábado, dia 20 de junho, um homem de 37 anos por tráfico de estupefacientes, em Quarteira.

A detenção foi efetuada no âmbito de uma investigação relacionada com tráfico de droga, iniciada há um ano, sendo o detido suspeito de traficar entre intermediários que, por sua vez, faziam a venda direta aos consumidores.

A ação envolveu dois mandados de busca domiciliária e três em veículos que permitiram apreender o seguinte material: 523 doses individuais de MDMA; 32 doses de cocaína; duas balanças de precisão; um computador portátil; dois telemóveis e 1010 euros em numerário.

Para além do detido, que hoje vai ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Faro, foram constituídas arguidas duas outras pessoas, um homem e uma mulher, de 41 e 25 anos, respetivamente. A operação contou ainda com o reforço do Subdestacamento Territorial de Quarteira.