GNR detém quatro por furto em centro comercial de Albufeira

O Comando Territorial de Faro, através do Subdestacamento Territorial de Albufeira, no dia 3 de junho, deteve quatro homens com idades entre os 19 e 24 anos, por furto qualificado, no concelho de Albufeira.

Na sequência de uma denúncia de que se encontravam a decorrer vários furtos em simultâneo no centro comercial de Albufeira, os militares dirigiram-se ao local, onde encontraram os autores dos furtos retidos pelos lojistas. De seguida os militares efetuaram diligências para apurar a localização dos artigos furtados, tendo verificado que se encontravam numa viatura estacionada nas imediações do referido espaço comercial.

Desta ação resultou a apreensão de 83 artigos de vestuário, com o valor total de 1 300 euros, e ainda, o veículo utilizado pelos suspeitos.

Os detidos, um dos quais com antecedentes criminais e com mandado de detenção pendente em Espanha, pela prática do mesmo tipo de crime. Após serem presentes hoje, dia 5 de junho, ao Tribunal Judicial de Albufeira, os detidos ficaram sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.