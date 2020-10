O Comando Territorial de Faro, através do Destacamento Territorial de Albufeira da Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve onteme, dia 5 de outubro, deteve uma mulher de 43 anos, por violação do confinamento obrigatório a que estava sujeita, no âmbito da pandemia de COVID-19, em Olhos de Água, no concelho de Albufeira.

No decorrer de uma ação de patrulhamento para a verificação do dever de confinamento obrigatório, os militares interceptaram a suspeita a circular na via pública, tendo sida conduzida, de imediato, para a sua residência.

A suspeita foi detida e constituída arguida, e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Albufeira.