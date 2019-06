GNR detém indivíduos em Loulé por tráfico de droga e uso de notas falsas

O Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Posto Territorial de Loulé, procedeu na terça-feira, 25 de junho, à detenção de dois homens de 22 e 29 anos, por passagem de nota falsa e tráfico de droga naquele concelho.

Os indivíduos residiam no Reino Unido e em Itália, e as autoridades suspeitam que vieram há cerca de uma semana para Portugal, com o objetivo de vender produto estupefaciente. Tinham ainda pedidos de paradeiro Schengen emitidos por Itália e Espanha.

A força de segurança recebeu várias denúncias apresentadas pelo crime de passagem de nota falsa. Nesse sentido, os militares apuraram que os suspeitos se deslocavam a estabelecimentos comerciais, efetuavam compras ou consumos e pagavam com notas falsas de 50 euros.

No seguimento das diligências de investigação para localizar os indivíduos, foi possível abordá-los numa esplanada de um estabelecimento comercial.

Na sequência das revistas de segurança efetuadas aos suspeitos, a GNR apreendeu vário material: 76 notas de 50 euros falsificadas (num total de 3800 euros); 865 euros em notas e moedas do Banco Central Europeu; 95 pastilhas de ecstasy; 33 doses de cocaína; dois cunhos para as pastilhas ecstasy, com a letra «B»; três telemóveis e diversos artigos que, presumivelmente, foram adquiridos com as notas falsas.

Os detidos, permanecem nas instalações da GNR, até serem presentes ao Tribunal Judicial de Loulé, hoje, dia 27 de junho.