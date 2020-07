GNR detém em Carvoeiro homem que plantava cannabis em casa

Foi apreendido vário material ligado à atividade ilícita.

Um homem de 24 anos foi detido hoje, quinta-feira 16 de julho, pela Guarda Nacional Republicana (GNR), em Carvoeiro, por tráfico de droga.

Na sequência do cumprimento de um mandado de busca domiciliária, no âmbito de uma investigação relacionada com tráfico e cultivo de estupefacientes, os militares da GNR desmantelaram, no interior da habitação do suspeito, uma estufa de produção de cannabis, tendo sido apreendido vário material.

Na apreensão constaram 68 pés de cannabis com várias dimensões, 270 gramas de folha de cannabis em fase de secagem, 938 doses de cannabis, uma embalagem de fertilizante líquido, duas balanças digitais, um telemóvel, um moinho, vários sacos de embalamento do produto estupefaciente e diverso material elétrico que servia de base ao funcionamento da estufa.

O detido ficou nas instalações da GNR até ser presente ao Tribunal Judicial de Portimão