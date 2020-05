GNR detém em Albufeira dois irmãos que extorquiram 10 mil euros

Buscas resultaram ainda na apreensão de droga e diverso material.

O Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Loulé da Guarda Nacional Republicana deteve ontem, dia 21 de maio, em Albufeira, dois homens, irmãos, de 33 e 39 anos por suspeita de crime de extorsão.

A diligência foi o culminar «de uma investigação a decorrer há 15 dias, após uma denúncia relacionada com um crime de extorsão, em que os dois suspeitos terão tentado extorquir a quantia de 10000 euros a um cidadão, através de ameaças e agressões físicas».

Foram efetuadas duas buscas domiciliárias e quatro buscas a veículos, que originaram a apreensão de 16 doses de haxixe, 10961 euros em numerário, oito telemóveis, cinco aparelhos informáticos e diversos engenhos pirotécnicos.

Os detidos possuem antecedentes criminais pela prática de outros crimes e estão a ser presentes no Tribunal Judicial de Faro.

A ação contou com o reforço de militares do Grupo de Intervenção de Operações Especiais (GIOE), do Destacamento de Intervenção de Faro, do Subdestacamento de Albufeira e do Núcleo de Investigação Criminal de Albufeira, num total de 32 operacionais.