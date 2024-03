GNR detém 47 pessoas em operações de combate à criminalidade

Na última semana, foram detidas 47 pessoas em operações de combate à criminalidade e identificadas 597 infrações rodoviárias pela GNR no Algarve.

O Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana (GNR) levou a efeito um conjunto de operações no distrito de Faro, na semana de 11 a 17 de março, que visaram a prevenção e o combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outras, registando os seguintes dados operacionais:

No total foram detidas 47 pessoas, destacando-se 13 por condução sem habilitação legal, 12 por condução sob o efeito do álcool e dois por tráfico de estupefacientes.

Durante as operações foram efetuadas diversas apreensões, entre elas, destacam-se 386 doses de cocaína e 162 doses de heroína, além de um revolver, uma pistola, uma faca e várias munições.

Nas operações de fiscalização de trânsito realizadas pelo Comando Territorial de Faro da GNR foram detetadas um total de 596 infrações. Entre as infrações destacadas, 193 foram por excesso de velocidade, 61 relacionadas a anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, 55 por falta de inspeção periódica obrigatória, 28 por uso indevido do telemóvel durante a condução, 14 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, e sete por falta de seguro de responsabilidade civil.

No que se refere à sinistralidade rodoviária registou-se um total de 124 acidentes de trânsito. Dentre esses acidentes, destacou-se um caso grave, resultando num ferido com gravidade, além de 28 acidentes que resultaram em feridos leves.

Através destas ações, a GNR pretende combater a criminalidade e fortalecer o sentimento de segurança da população, procurando ainda prevenir ilícitos criminais. Nesse sentido, tem assegurado o policiamento regular da zona em apreço, em ações coordenadas de patrulhamento e fiscalização, promovendo assim a visibilidade e segurança pública.