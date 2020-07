GNR desmantela esquema de venda de droga em café de Albufeira

Estabelecimento servia para «branquear» lucros da venda de estupefacientes.

O Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Albufeira, deteve no dia 30 de junho, terça-feira, quatro homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 37 e os 49 anos, por tráfico de estupefacientes e recetação.

As detenções ocorreram no âmbito de uma investigação iniciada há cerca de 11 meses, por tráfico de estupefacientes e recetação de artigos furtados.

Os suspeitos exploravam um café onde vendiam estupefacientes a clientes e que, ao mesmo tempo, serviria para «branquear» os lucros financeiros obtidos ilicitamente com a venda de droga.

Este grupo dedicava-se principalmente ao tráfico de heroína e desenvolvia a sua atividade criminosa também nos concelhos de Portimão, Silves e Lagoa. Como forma de pagamento a troco da droga, para além de dinheiro, recebiam também de alguns clientes jóias e outros artigos furtados.

No decorrer do processo de investigação, os militares da Guarda deram cumprimento a três mandados de busca domiciliária, um mandado de busca em estabelecimento, três mandados de detenção fora de flagrante delito e três mandados de busca em veículos, destacando-se a apreensão do seguinte material: 13703 doses de heroína; 1211 doses de MDMA; 90 doses de cocaína; 17 mil euros em numerário; 500 gramas em ouro; um veículo; uma bicicleta; três balanças de precisão; cinco televisores e 10 telemóveis.

Dos detidos, um foi restituído à liberdade, tendo sido constituído arguido, e os restantes quatro foram presentes a primeiro Interrogatório Judicial no Tribunal Judicial da Comarca de Faro, tendo ficado todos em prisão preventiva.

A operação contou com o reforço do NIC de Albufeira, da Unidade de Intervenção (UI), do Destacamento de Intervenção (DI) do Comando Territorial de Faro e do Destacamento Territorial de Albufeira.