GNR descobre canábis em Vila do Bispo durante ação de sensibilização

A Guarda Nacional Republicana, através do Posto Territorial de Vila do Bispo do Comando Territorial de Faro, apreendeu ontem, dia 22 de julho, nove plantas de cannabis que se encontravam no quintal de uma habitação.

No decurso de uma ação de sensibilização para a limpeza dos terrenos e proteção das zonas florestais no concelho de Vila do Bispo, no âmbito da operação «Floresta Segura», os militares detetaram no quintal de uma habitação nove plantas de cannabis devidamente tratadas, regadas e acondicionadas em vasos individuais.

Como resultado desta ação, acabou por ser constituído arguido um homem de 32 anos, tendo os factos sido comunicados ao Tribunal de Lagos.