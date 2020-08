GNR de Vilamoura apreende 130 quilos de alfarroba furtada

Autor do furto foi identificado.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) de Vilamoura apreendeu ontem, terça-feira, dia 25 de agosto, 130 quilos de alfarrobas e identificou um homem, de 41 anos, por suspeitas da prática do crime de furto de produtos agrícolas.

A autoridade recebeu uma denúncia, que referia a ocupação ilegal de uma habitação em ruínas por parte de um um grupo de indivíduos e, à chegada ao local, os militares da Guarda detetaram o suspeito a apanhar alfarroba, afirmando ter autorização do proprietário do terreno.

No decorrer das diligências policiais, foi possível apurar que o proprietário do terreno não deu permissão, sendo que, no total, foram apreendidos cinco sacos de alfarrobas, com 130 quilos, avaliados em 102 euros.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Loulé.