GNR de Tavira apanha dois homens com armas proibidas e droga

Indivíduos tinham realizado um roubo a residência em abril.

O Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Tavira procedeu ontem, quarta-feira, 6 de maio, à detenção de dois homens, com 44 e 47 anos, por posse de arma proibida e tráfico de estupefacientes, em Tavira e Vila Nova de Cacela.

As diligências foram o culminar de uma investigação relacionada com um roubo a residência, ocorrido em finais do mês de abril, na localidade de Vila Nova de Cacela.

Os militares realizaram duas buscas domiciliárias às residências dos suspeitos, destacando-se a apreensão de vário material como uma arma de fogo com calibre 6.35mm, duas pistolas de alarme, um bastão extensível, uma arma branca, nove doses de heroína e duas doses de cocaína, entre outros.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial da Comarca de Vila Real de Santo António. A ação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção (DI) de Faro e com o apoio do Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Faro.