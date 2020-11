GNR de Messines encontra idoso desaparecido há várias horas

Homem de 84 anos mostrava sinais de desorientação e princípios de hipotermia, tendo sido transportado para o Hospital.

A GNR de São Bartolomeu de Messines localizou ontem, segunda-feira, dia 9 de novembro, um idoso de 84 anos que se tinha ausentado no dia anterior da sua residência, no sítio da Carrasqueira, concelho de São Bartolomeu de Messines.

Os Guardas iniciaram diligências na busca do idoso «após um familiar ter comunicado o seu desaparecimento no dia 8 de novembro, domingo, por volta das 17h00, informando que este se tinha ausentado às 9h00 horas da sua residência e nunca mais foi visto».

Cerca das 3h00 horas do dia 9 de novembro, o idoso foi localizado pelos militares no sitio do Barranco Longo, já na freguesia de Silves, a cerca de quatro quilómetros da sua habitação, visivelmente desorientado e com princípios de hipotermia, tendo de imediato sido ativada a assistência médica via 112.

O idoso foi transportado para o Hospital do Barlavento Algarvio, em Portimão, para observação, tendo tido alta no próprio dia.