GNR de Loulé apanha em flagrante trio a roubar com arma branca

Guarda conseguiu recuperar os objetos subtraídos.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) de Loulé deteve no domingo, dia 12 de julho, em flagrante delito, três homens, com idades entre os 20 e 23 anos, pelo crime de roubo na via pública com recurso a arma branca.

As diligências deram-se no decorrer de uma ação de patrulhamento, durante a qual os militares da GNR «avistaram um cidadão que se encontrava junto de um carro com três indivíduos no interior, que apontou para dentro do veículo e fez um gesto com a mão, dando a entender que lhe teriam subtraído algo».

Os militares, «de imediato, abordaram os três ocupantes do veículo e, após questionarem a vítima acerca do que lhe tinha sido roubado, efetuaram uma busca onde detetaram os objetos que a vítima indicou que lhe tinham sido subtraídos, nomeadamente um telemóvel e uma mala».

A revista permitiu ainda detetar um fio de ouro, pertencente a um amigo da vítima que se encontrava no local e foi em seu auxílio, tendo igualmente acabado por ser vítima de roubo por esticão. Foram ainda localizadas e apreendidas duas armas brancas utilizadas na prática do crime.

Os suspeitos foram detidos, constituídos arguidos e serão presentes ao Tribunal Judicial de Loulé, para aplicação de medidas de coação.