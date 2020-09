GNR apreende mais 460 quilos de alfarroba furtada em Loulé

Comando Territorial de Faro da GNR, através do Posto Territorial de Loulé, apreendeu 460 quilos de alfarroba e identificou um homem, de 54 anos, por furto de produtos agrícolas, no concelho de Loulé, ontem, dia 10 de setembro.

No decorrer de uma fiscalização rodoviária, os militares da Guarda detetaram um veículo ligeiro de mercadorias com uma grande quantidade de alfarroba no seu interior.

Questionado acerca da sua proveniência, o condutor referiu que a tinha apanhado num terreno em Loulé, com autorização do proprietário.

Após diversas diligências policiais, foi possível apurar que tal não correspondia à verdade, uma vez que o proprietário do terreno referiu que o suspeito teve autorização para apanhar alfarrobas na sua propriedade há mais de duas semanas, pelo que a alfarroba apreendida não podia ser do seu terreno.

Foi apreendida a alfarroba, avaliada em 361 euros, e a viatura onde o homem efetuava o transporte. O suspeito foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Loulé.

A GNR, no âmbito da operação Campo Seguro 2020, encontra-se desde o dia 1 de junho a levar a cabo ações de sensibilização e fiscalização, com o propósito de evitar crimes de furto junto das propriedades agrícolas.

Uma vez que nesta altura do ano o foco na região do Algarve se direciona para a alfarroba pelo valor comercial que representa e pela facilidade quer na apanha, quer na venda, a Guarda incrementou o policiamento com o intuito de dissuadir e reprimir a prática do furto de alfarrobas.