GNR apreende mais 220 quilos de alfarroba roubada em Loulé

Diligência deu-se numa Operação Stop.

A GNR de Loulé apreendeu ontem, quarta-feira, dia 2 de setembro, mais 220 quilos de alfarroba e identificou um homem, de 24 anos, por furto de produtos agrícolas, naquela localidade.

A ação deu-se no decorrer de uma fiscalização rodoviária, onde os militares da Guarda detetaram uma grande quantidade de alfarroba a granel espalhada pela bagageira de um veículo, bem como alguns sacos.

O arguido afirmou ter autorização do proprietário de um terreno onde tinha estado a apanhar a alfarroba, sendo que, após diligências, foi possível apurar que tal não se confirmava.

As alfarrobas, avaliadas em 172 euros, foram apreendidas, juntamente com o veículo utilizado no transporte. Já o suspeito foi constituído arguido, com os factos a serem remetidos ao Tribunal Judicial de Loulé.