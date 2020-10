GNR apreende 40 quilos de alfarroba furtada em Alte

Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Posto Territorial de Salir, ontem, dia 7 de outubro, apreendeu 40 quilos de alfarroba e identificou um homem de 46 anos, por furto de produtos agrícolas, na localidade de Alte, no concelho de Loulé.

No decorrer de uma ação de patrulhamento no âmbito da Operação Campo Seguro, direcionada para a prevenção do furto de alfarroba, os militares detetaram um indivíduo a colher o fruto com quatro sacas de alfarroba em sua posse.

Após diligências policiais, foi possível apurar que o homem não possuía autorização para apanhar a alfarroba, pelo que foi identificado e constituído arguido.

As alfarrobas, com um peso total de 40 quilos, foram apreendidas, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Loulé.