GNR apreende 1,5 toneladas de haxixe no Rio Guadiana

A Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da GNR, através do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Vila Real de Santo António (VRSA), ontem, dia 13 de setembro, apreendeu 1,5 toneladas de haxixe, no Rio Guadiana.

No âmbito de uma missão de vigilância, controlo e patrulhamento da costa e mar territorial, com especial incidência no combate ao tráfico internacional de estupefacientes, os militares da Guarda, com o apoio do Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo (SIVICC), detetaram uma embarcação de alta velocidade, do tipo semirrígida, que se aproximava do Rio Guadiana, apresentando um comportamento atípico.

Face às suspeitas levantadas, foi realizado um acompanhamento contínuo dos movimentos da embarcação, tendo sido ativada a Equipa Marítima para proceder à sua intercepção.

Apercebendo-se da presença da embarcação da GNR, os indivíduos que se encontravam a bordo da embarcação suspeita encetaram fuga de imediato, lançando os fardos de haxixe borda fora. No total, foram apreendidos 48 fardos de haxixe e ainda alguns equipamentos eletrónicos.

Da ocorrência foi dado conhecimento à Polícia Judiciária (PJ), entidade competente para prosseguir com as diligências de investigação.