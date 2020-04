GNR apanha homem durante assalto a banco em Boliqueime

Suspeito ficou em prisão preventiva.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) de Loulé deteve, na noite de quinta-feira, 9 de abril, em flagrante delito, um homem de 40 anos, por furto em instituição bancária, em Boliqueime.

O alerta foi dado durante a madrugada, dando conta de um furto no interior de uma instituição bancária e da permanência do suspeito no seu interior.

Explica a GNR que «os militares, ao chegarem ao local, estabeleceram um cerco ao edifício, detetando o indivíduo ainda no interior das instalações. Ao aperceber-se da presença dos militares, este tentou fugir através de uma residência anexa, acabando por ser intercetado e detido».

O indivíduo possuía «já no exterior do edifício um cofre e no interior da instituição bancária encontravam-se vários milhares de euros que poderiam ter sido subtraídos».

O suspeito, com antecedentes criminais por sequestro, passagem de nota falsa e furtos, após ter sido presente ao Tribunal Judicial de Loulé no sábado, 11 de abril, ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva, tendo recolhido ao estabelecimento prisional de Olhão.