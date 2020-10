«Gigante» chinesa Xiaomi abrirá loja no MAR Shopping Algarve

Shopping Algarvio foi o local escolhido para a chegada da nova loja física oficial da marca. Já foi iniciado o processo de recrutamento.

A marca chinesa de tecnologia Xiaomi oficializou publicamente a abertura de mais uma loja física oficial – a sétima em território nacional, a primeira no Algarve, no MAR Shopping. Serão «132 metros quadrados dedicados a todos os seguidores da marca e amantes de tecnologia», com inauguração marcada para início de dezembro e processo de recrutamento já a decorrer.

A direção das lojas Mi Store em Portugal explica que «depois do reforço das lojas oficiais na região da Grande Lisboa, um dos nossos maiores objetivos era a chegada oficial a sul do nosso país. Surgiu agora a oportunidade de trazer a marca para o Algarve e é com grande entusiamo que a oficializamos. A nossa loja online continua a permitir-nos chegar a todo o continente e ilhas mas seguimos muito focados na expansão da marca em território nacional e atentos a todas as boas oportunidades para continuar a reforçar a nossa rede de lojas físicas».

Em contexto pandémico, todas as Mi Stores disponíveis no país estão abertas, em horário reduzido e de acordo com as diretrizes e medidas de segurança estabelecidas pela Direção-Geral da Saúde, entre as quais o limite de clientes consoante a dimensão do espaço, desinfetante à entrada, colaboradores com máscara e viseira e higienização regular do espaço. A expedição de todas as encomendas realizadas na Mi Store Online continua a ser assegurada com normalidade.

A multinacional dispõe, atualmente, de cinco Mi Stores distribuídas por território nacional, localizadas na Rua Sá da Bandeira (Porto), Braga Parque, MAR Shopping (Matosinhos), Oeiras Parque e a mais recente, no Centro Comercial Colombo.