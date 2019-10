Gabinetes Técnicos Florestais do Algarve reuniram em Loulé

Realizou-se em Loulé, nas instalações do Serviço Municipal de Proteção Civil, a reunião Intermunicipal dos Gabinetes Técnicos Florestais do distrito de Faro

Esta é uma reunião mensal, coordenada pelo técnico do Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal da AMAL, Pedro Chaves, tendo como objetivo principal a articulação permanente e o alinhamento entre os vários gabinetes, bem como a partilha de procedimentos e boas práticas de âmbito regional.

Foram abordados na reunião, de acordo com a ordem de trabalhos, assuntos como o registo de dados trimestrais no Sistema Gestão de Incêndios Florestais, o Regulamento Municipal do Uso do Fogo, o Regulamento/Regimento da Comissão Municipal, a vespa velutina, entre outros.

As competências dos Gabinetes Técnicos Florestais, de acordo com a legislação em vigor, são o acompanhamento das políticas de fomento florestal, o acompanhamento e prestação de informação no âmbito dos instrumentos de apoio à floresta, a promoção de políticas e de ações no âmbito do controlo e erradicação de agentes bióticos e defesa da floresta contra agentes bióticos.

Fazem ainda parte das atribuições destes gabinetes o apoio à Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, a elaboração dos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios a apresentar a esta Comissão, o registo cartográfico anual de todas as ações de gestão de combustíveis, a recolha, registo e atualização de dados da Rede de Defesa da Floresta contra Incêndios, o apoio técnico na construção de caminhos rurais no âmbito da execução dos planos municipais de defesa da floresta e o acompanhamento dos trabalhos de gestão de combustíveis.