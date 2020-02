Futuro do antigo Casino de Quarteira discutido em sessão pública

Munícipes poderão apresentar propostas e sugestões sobre qual a melhor valência para este espaço.

A Câmara Municipal de Loulé e a Junta de Freguesia de Quarteira promovem amanhã, quarta-feira, 19 de fevereiro, às 20h30, no Centro Autárquico de Quarteira, uma sessão pública dedicada ao tema «Antigo Casino de Quarteira: como o vamos utilizar?».

Com esta iniciativa, as autarquias pretendem «envolver a população na discussão em torno do destino a dar a este edifício que faz parte da história da cidade, quais as funções que desempenhará e que tipo de atividades acolherá».

Os munícipes poderão apresentar propostas e sugestões sobre qual a melhor valência para este espaço.

Recorde-se que, em 2018, autarquia de Loulé adquiriu as instalações do antigo Casino de Quarteira, um edifício emblemático e muito querido pelos quarteirenses, cuja construção data do primeiro quartel do século XX.

O Casino «velho», como ainda é designado pela população e onde funcionou durante anos a sede da Sociedade Recreativa Quarteirense, faz parte da memória coletiva da cidade.