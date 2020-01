Fundação BIAL mostra exposição comemorativa dos 25 Anos na UAlg

A exposição «Fundação BIAL 25 Anos» vai estar em exibição no Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da Universidade do Algarve, em Faro, entre 3 e 19 de fevereiro.

A cerimónia de abertura está marcada para segunda-feira, dia 3 de fevereiro, às 16 horas, e conta com a presença de Daniel Bessa, administrador da Fundação BIAL e curador da exposição, e do presidente do Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da Universidade do Algarve, Pedro Castelo-Branco.

Trata-se de uma exposição itinerante que está a percorrer vários pontos do país e que passa em revista o trabalho da Fundação BIAL desde a sua criação há 25 anos.

Atribuição de prémios, concursos de apoios financeiros a projetos de investigação científica e os Simpósios «Aquém e Além do Cérebro» são as três áreas de atuação da Fundação BIAL.

Na mostra é possível constatar como a história da Fundação se construiu e se cruza com a evolução da investigação médica e científica não só em Portugal, mas também no mundo.

No âmbito dos Apoios Financeiros a Projetos de Investigação Científica são já 692 os trabalhos financiados pela Fundação BIAL, envolvendo perto de 1500 investigadores provenientes de 25 países.

O Reino Unido é o país com mais projetos apoiados (202), seguindo-se Portugal (163) e os EUA (111).

O Prémio BIAL de Medicina Clínica já recebeu 672 candidaturas de cerca de 1700 médicos, cientistas e investigadores de 20 países.

Foram distinguidos 276 investigadores, autores das 102 obras premiadas sobre algumas das doenças mais prevalentes e com maior impacto na saúde e na sociedade, caso da diabetes, cancro, Alzheimer, doenças cardiovasculares e reumáticas.

Até ao final de 2020, a exposição vai percorrer vários locais de norte a sul do país, nomeadamente todas as faculdades de medicina portuguesas, bem como algumas instituições europeias e norte-americanas.

A Fundação BIAL

A Fundação BIAL foi criada em 1994 pela BIAL em conjunto com o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas com o objetivo de promover o estudo científico do ser humano, tanto do ponto de vista físico como espiritual.

É gerida por representantes das duas instituições fundadoras.

Entre as suas atividades destaca-se a atribuição de Prémios no âmbito da investigação biomédica, nomeadamente o Prémio BIAL de Medicina Clínica e o BIAL Award in Biomedicine.

A Fundação BIAL promove igualmente um programa de Apoios Financeiros a Projetos de Investigação Científica orientado para o estudo neurofisiológico e mental do ser humano, nas áreas da Psicofisiologia e da Parapsicologia.

Instituição sem fins lucrativos e de utilidade pública, a Fundação BIAL conta com os altos patrocínios de sua Excelência o Presidente da República, do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e da Ordem dos Médicos.