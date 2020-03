Fundação AIP decide adiar a BTL 2020 para o final de maio

A Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) 2020, um dos maiores certames do sector em Portugal, foi adiada para os próximos dias 27 a 31 de maio. Justifica o adiamento a pandemia de coronavírus, segundo acaba de anunciar a Fundação AIP, entidade organizadora do certame.

A decisão surge na depois da decisão conjunta anunciada ontem, quarta-feira, dia 4 de março, pelas Entidades Regionais de Turismo, em não participar na BTL.

A Fundação AIP, enquanto entidade organizadora da BTL-Bolsa de Turismo de Lisboa, acaba de emitir um comunicado aos expositores, parceiros e visitantes que «seguindo todas as recomendações da Direcção Geral de Saúde, da Organização Mundial de Saúde e em estreita articulação com a UFI (Global Association of the Exhibition Industry) e da EMECA (European Major Exhibition Centres Association), implementou um Plano de Contingência no Contexto do COVID19, que integra as medidas e procedimentos indicados por estas entidades».

Atenta a posição assumida pelas entidades públicas do sector do turismo que tornaram público, ontem ao final do dia, que «entendem que, atentas as últimas recomendações da Direção-Geral da Saúde no que toca à organização de grandes eventos e ponderadas todas as condicionantes, não estão reunidas as condições para manter a sua participação na BTL 2020 na data prevista para a sua realização, seja através de stand próprio seja através dos diversos eventos inicialmente programados», a AIP decidiu adiar o evento.

O reagendamento teve ainda em consideração que o Turismo de Portugal, a TAP e a BTL promovem em conjunto a dinamização do programa de Hosted Buyers da BTL, que traz anualmente a Portugal mais de 300 Compradores Internacionais que vêm conhecer e comprar a oferta turística do destino Portugal, e que ontem, ao final da tarde, a BTL foi notificada pelo Turismo de Portugal e pela TAP da sua intenção de adiar o Programa de Hosted Buyers da BTL 2020, cancelando assim a vinda de compradores internacionais ao evento.

A Fundação AIP, em articulação com o governo (Ministério da Economia) e as Associações mais relevantes no Sector do Turismo concluíram que, face a este novo enquadramento, deixaram de estar reunidas as condições para poder assegurar a realização da BTL 2020 nas datas originalmente previstas.

Assim, com o objectivo de corresponder aos anseios e necessidades de promoção do sector do turismo, entendeu a Fundação AIP adiar a BTL 2020 para os próximos dias 27 a 31 de maio.

Conscientes do impacto desta decisão, «não podemos deixar de agradecer todo o apoio que nos foi manifestado pelos nossos clientes e parceiros ao longos dos anos na afirmação da BTL como o maior e melhor evento de promoção do turismo em Portugal e estamos confiantes, que em conjunto, seremos capazes de ultrapassar as circunstâncias do momento e seremos capazes de realizar, nas novas datas agora anunciadas, uma BTL ainda mais decisiva para a dinamização da promoção e realização de negócios no sector do turismo», conclui o comunicado da AIP.