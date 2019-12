Funcionários não docentes da UAlg estão «exaustos e desanimados»

Em 10 anos a Universidade do Algarve (UAlg) perdeu 112 funcionários não docentes. Em 2019, a média de idades dos mesmos situa-se nos 51,2 anos. Na cerimónia comemorativa do Dia da instituição apelou-se a um maior esforço por parte da reitoria.

Os trabalhadores da Universidade do Algarve (UAlg) «estão exaustos, desanimados e não vão aguentar por muito mais tempo a pressão a que estão sujeitos. O corpo invisível da instituição, que trabalha na retaguarda, corre sérios riscos de se tornar bem visível, por impossibilidade de continuar a dar as esperadas respostas. Vai errar por sobrecarga de trabalhos».

Este aviso à reitoria foi deixado por Cândida Barroso, a primeira funcionária do Instituto Politécnico de Faro, que iniciou funções há 37 anos e em breve entrará na reforma, na tarde de quarta-feira, dia 11 de dezembro, durante a cerimónia comemorativa do Dia da Universidade do Algarve, no grande Auditório da academia, no campus de Gambelas.

No ano em que se celebram os 40 anos da instituição, foram entregues as medalhas aos funcionários não docentes que completaram 25 anos de serviço.

Em jeito de despedida, e em representação de todos os colegas, Cândida Barroso usou da palavra, num discurso que terminou com toda a plateia de pé, a aplaudi-la.

«Quando há 37 anos iniciei funções, além da Comissão Instaladora, existiam dois tarefeiros. A universidade começava a dar os primeiros passos com muitas dificuldades. Tinha cinco trabalhadores. Ao longo destes anos o mundo pulou, avançou, os valores alteraram-se, os métodos de trabalho multiplicaram-se, as exigências aumentaram, as competências cresceram, as novas tecnologias entraram no nosso quotidiano e como seria de esperar, a UAlg não ficou parada no tempo. Construiu-se, equipou-se, recrutou-se, investigou-se e transmitiu-se saber a milhares de estudantes», referiu em jeito de balanço.

A UAlg soma hoje cerca de 8000 estudantes e, de acordo com os dados do Balanço Social, de dezembro do ano passado, tem 800 docentes e 364 não docentes, numero que orgulham Cândida Barroso.

«Aumentou-se o número de alunos e de diplomados. A aposta na internacionalização está a ser conseguida. Aumentou-se a produção científica. Os centros de investigação estão bem classificados, aumentou-se o impacto da UAlg na sociedade e a entrou no ranking mundial».

Mas, ainda de acordo com a funcionária, nem tudo «tem sido fácil». O «desafio financeiro» dos últimos anos «tem condicionado todo o desempenho da instituição, contribuindo para acentuar os pontos fracos» da instituição algarvia.

A veterana dirigiu-se mesmo ao Reitor Paulo Águas, que se encontra a meio do seu mandato.

«Terá de enfrentar um outro grande desafio, quiçá, o mais preocupante, o desafio dos recursos humanos. De acordo com o Plano Estratégico 2018-2021, o número de funcionários não docentes, no período de 2010 a 2016, passou de 452 para 370. Em 2018, baixou para 364. Ao longo deste ano, 17 trabalhadores solicitaram a aposentação e sete saíram por mobilidade. Em finais de 2019 seremos apenas 340. Mas o mais grave é que a média de idades situa-se nos 51,2 anos. 40 trabalhadores encontram-se no escalão (60-64 anos) e que 80 estão no escalão (55-59 anos). Em nove anos perdemos 112 trabalhadores e metade, dos que restam, caminha rapidamente para a merecida» reforma.

«A este ritmo, quantos seremos dentro em breve? Que impacto tem esta diminuição de trabalhadores no desenvolvimento da Universidade?», questionou a funcionária.

Cândida Barroso foi ainda mais longe e assegurou que «estamos desencantados e pouco há a esperar de um governo que nada tem feito para nos dignificar. Há 10 anos que não somos aumentados. Passámos de funcionários a trabalhadores. Deixámos de pertencer a um quadro, estamos inscritos num mapa. Passámos de nomeados a contratados e nem sequer sabemos se estamos inseridos numa carreira, porque ninguém progride. Alguns, muito poucos, dão apenas um pequeno passo para o lado», denunciou.

Apesar disso tudo, a primeira funcionária fez apenas um pedido ao magnífico.

«Sabemos os fortes condicionalismos financeiros da UAlg. Não pretendemos que nos dê o que é da exclusiva competência do governo. Queremos apenas que lute por nós. Connosco. E que nos ouça, como prometeu no seu discurso de tomada de posse, neste auditório, há dois anos. É só isto que esperamos do Reitor. Embora desiludidos e exaustos, ainda acreditamos que se empenhará no cumprimento do seu compromisso. Sei que o seu mandato não tem sido fácil, mas acredito que é capaz de cuidar da maior riqueza da UAlg: as pessoas», sublinhou.

Já Paulo Águas, no uso da palavra, não ficou indiferente à mensagem da sua funcionária mais antiga.

«Os trabalhadores não docentes constituíram a prioridade no início do mandato. Em 2018, foram realizadas 26 mobilidades intercarreiras, o que já não acontecia há vários anos. Em 2019 iniciámos a regularização dos trabalhadores precários. Infelizmente, a um ritmo mais lento do que o desejado. Até à data temos aprovados 27 concursos. Há um ano atrás manifestei a intenção de concluir a regularização em 2019. Tal não foi possível. Não se tratou de má vontade», explicou.

«O Programa de regularização extraordinária dos vínculos precários na Administração Pública (PREVPAP) resulta de uma alteração legislativa. Tem um forte impacto financeiro, que o governo continua a não reconhecer. Não obstante considerarmos que não temos capacidade para acomodar o seu impacto, decidimos orçamentar para 2020, o que não aconteceu em 2019», justificou o Reitor Paulo Águas no seu discurso oficial.