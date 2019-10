Funcionários de Albufeira ostentam laços rosa pela Igualdade

Albufeira comemorou ontem o Dia Mundial da Igualdade, mediante uma ação de sensibilização para o cancro da mama.

Desde ontem, quinta-feira, 24 de outubro e até ao dia 31 deste mês, os funcionários do município de Albufeira que fazem atendimento ao público, ostentam ao peito um laço rosa. Trata-se da adesão à campanha «Outubro Rosa», de sensibilização para o cancro da mama e dinamizada pela Associação Oncológica do Algarve.

O laço rosa foi oferecido aos trabalhadores logo pela manhã, pelo presidente da Câmara Municipal e pela vice-presidente, José Carlos Rolo e Ana Pífaro, respectivamente, como forma de assinalar o Dia Mundial para a Igualdade.

As comemorações desse dia, por todo o território nacional, resultaram de uma proposta da comissão organizadora da Agenda Nacional do Dia Municipal para a Igualdade, sob o lema «Igualdade é Desenvolvimento», no âmbito do tema nacional «Igualdade, Inclusão, Participação», tendo sido esta a 9ª edição.

Ana Pífaro salientou que «associámos as duas iniciativas, ambas de relevância para Albufeira. A cidade tem um espaço que cede à delegação de Albufeira da Associação Oncológica do Algarve e colaboramos com várias iniciativas. Por outro lado, a Igualdade é um tema muito sério que reúne a atenção de uma comissão municipal».

Já José Carlos Rolo explica que «com iniciativas como estas queremos dizer àquelas e àqueles que se encontram em situação oncológica que nos lembramos deles e que são muito importantes para nós. A pessoa doente é uma pessoa com direitos acrescidos e temos vindo a trabalhar para que nunca sejam esquecidos e que o apoio às suas necessidades seja um tema de primordial importância na agenda diária de uma comunidade».