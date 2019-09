A fruticultura será o tema das próximas Conferências Vida Rural, que terão lugar na terça-feira, dia 10 de setembro, na Biblioteca Municipal de Faro.

O maior investimento em culturas de frutas exóticas; a produção de pequenos frutos; o aumento da produtividade de citrinos e o fortalecimento de uma nova geração de jovens agricultores são alguns dos cenários a ter em conta no debate que não deixará de abordar os desafios do mercado, quer o surgimento de novas doenças e as dificuldades de angariar mão de obra para as explorações agrícolas.

Estão confirmados os oradores José Tomás, da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, que vai abordar o panorama da fruticultura algarvia; Leonor Cruz, do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, que falará sobre ameaças e doenças, contenção e prevenção; Amilcar Duarte, da Universidade do Algarve, que se vai focar na cultura do abacate; João Bento, do JBIGroup, que se vai debruçar sobre a produção de manga; e Isabel Martins, diretora da revista «Vida Rural».

Reunidos em mesa redonda, para debater os desafios do recrutamento para as operações agrícolas e o impacto da sazonalidade e da mecanização, estão os oradores Luís Sabbo, produtor algarvio; Bruno Cruz, do Vale da Rosa; Luís Pinheiro, da Maravilhas Farm; e Madalena Feu, do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) de Faro.