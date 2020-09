Franceses lideram a procura estrangeira por casas no Algarve

Norte-americanos, franceses e britânicos são as nacionalidades que mais procuram imóveis nas zonas costeiras do país, segundo dados do portal idealista.

O clima e a beleza da (longa) costa portuguesa que se distingue pelos seus extensos areais e paisagem diversificada, a par de outros motivos, continuam a atrair estrangeiros para Portugal, seja para comprar ou arrendar casa.

Prova disso mesmo é que a procura internacional representa já cerca de um quarto (24 por cento) do número total de visitas a propriedades localizadas no litoral português, (76 por cento é de origem nacional).

Os Estados Unidos da América (EUA) destacam-se, atualmente, como o país mais ativo na procura de propriedades em zonas de praia, tendo como destinos de preferência o arquipélago dos Açores e a zona oeste, em Portugal Continental.

A partir de dados do idealista é possível fazer uma radiografia à procura de imóveis em território nacional, analisando 422 freguesias na costa portuguesa com um objetivo: descobrir, afinal, onde é que os estrangeiros mais gostam de comprar e arrendar casa em Portugal Continental e Ilhas.

«Portugal continua a atrair muito interesse por parte dos estrangeiros. A procura internacional ativa é evidente, mesmo com as limitações impostas pela COVID-19, em relação à mobilidade, e é muito interessante perceber a evolução da procura do mercado internacional em cada freguesia ou bairro de Portugal. Neste momento, esta informação é essencial para ajustar as estratégias do mercado imobiliário, pois Portugal continua a ser uma opção viável para muitos investidores estrangeiros», comenta Inês Campaniço, head of idealista/data Portugal.

É desde os EUA, França e Reino Unido que a maior procura se registou por casas no litoral para vender ou arrendar durante o mês de julho, segundo se pode concluir a partir de dados do idealista.

Os norte-americanos são, de facto, a nacionalidade mais interessada em comprar uma casa junto ao litoral, com peso em 166 freguesias costeiras.

São seguidos pelos franceses, a nacionalidade predominante em 89 freguesias, e pelos britânicos, que estão em 64 freguesias costeiras.

Espanhóis, brasileiros, alemães e canadianos também estão entre as nacionalidades mais interessadas em investir em propriedades junto à praia em Portugal.

Os franceses dominam a procura estrangeira por casas na região do Algarve e litoral norte. Os alemães, por sua vez, centram as suas atenções na Costa Alentejana, sendo as freguesias de Vila Nova de Milfontes e São Teotónio as mais populares.

Os espanhóis, por outro lado, centram a sua procura nas freguesias perto da fronteira com Portugal, como Altura e Vila Real de Santo António.

Os interessados do Reino Unido focam as suas atenções na região de Lisboa, assim como em algumas freguesias do sul do país, nomeadamente Almancil, Alvor e Mexilhoeira Grande.

Quanto aos brasileiros, muitos dos quais aliciados pelo programa de vistos gold, entre outros atrativos de Portugal, estes têm preferência por freguesias costeiras das grandes cidades, nomeadamente Lisboa, Porto e Aveiro. Também em Cascais, representando, neste caso, 29 por cento da procura internacional.

As freguesias costeiras mais caras e mais baratas para comprar casa

As freguesias de Lisboa têm os imóveis mais caros, com a Misericórdia a chegar a uma média de 6204 €/m2 e o Parque das Nações aos 5787 €/m2, numa zona em que os brasileiros são os principais estrangeiros interessados.

Os EUA lideram a procura em freguesias da capital, nomeadamente a Estrela, com uma média de 5238 €/m2. No topo das freguesias com preços mais elevados também aparece Sagres, com valores de 4397 €/m2 – aqui são os espanhóis que lideram a procura.

Por outro lado, encontramos freguesias no arquipélago dos Açores, como São Mateus, onde as casas custam uma média de 265 €/m2 e aqui são os norte-americanos os estrangeiros que dominam a procura.

Em Portugal Continental, as freguesias mais baratas são Samuel, em Coimbra, com valores médios de 362 €/m2 – mais procuradas por espanhóis -, e Odeleite, em Faro, com valores médios de 483 €/m2, onde voltam a ser os norte-americanos os principais interessados.