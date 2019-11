FPB oferece equipamento à jovem basquetebolista Fatima Habib

A Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) entregou no domingo, 17 de novembro, acessórios de equipamento a Fatima Habib, jovem jogadora de 13 anos que alinha no Clube Basquetebol Tavira e que, na semana passada, esteve no centro de uma polémica devido ao impedimento da prática desportiva por irregularidades nas peças acessórias do equipamento.

O dirigente federativo José Pinto Alberto, Luís Veiga (Vice-Presidente da FPB) e Orlando Faustino (Diretor Técnico da Associação de Basquetebol do Algarve – AB Algarve) marcaram presença num emotivo momento que antecedeu o jogo diante da ACD Ferragudo, a contar para o Campeonato Regional de Sub-16 da AB Algarve.

Estes acessórios «mostram também como se podem resolver questões do mesmo género no futuro, cumprindo as regras», depois da polémica da última semana.

Em declarações prestadas à imprensa, José Pinto Alberto referiu que toda a atenção dada a este caso «é sinal do interesse crescente no basquetebol feminino», algo que «deixa a Federação muito satisfeita».